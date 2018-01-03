 Hedefe varacağız – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Hedefe varacağız

    Hedefe varacağız

    Başkan : Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak en büyük idealimizdir

    Başkan , hem 'de, hem de 'nda ısrar ve inançlarının devam ettiğini belirterek, "Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak ve önümüzdeki sezonun takımını şimdiden oturmuş bir yapıya kavuşturmak en büyük idealimizdir" dedi. Usta, hedeflerinin yakaladıkları ivmeyi ikinci yarıda da sürdürerek zirveye yarışmak olduğunu ifada ederek şunları söyledi: "Takımımız, devrenin son beş haftasında ortaya koyduğu mücadele ile tüm futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Hedefimiz; ilk devrenin son virajında yakaladığımız bu ivmeyi ikinci devrede de sürdürmek ve başa yarışmaktır"
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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