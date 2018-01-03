 4 takım istiyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    4 takım istiyor

    4 takım istiyor
    Fırtına'nın 32 yaşındaki forveti Hugo 'ya teklif yağıyor. ve N'Doye'un gölgesinde kalan nöbetçi golcü, kulüpleri tarafından kıskaca alındı.

    Neredeyse her takımın iştahını kabartan Kolombiyalı için Evkur , , ve 'un istekli olduğu dile getiriliyor.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 takım istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN