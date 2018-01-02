Rıza Çalımbay: İlk kez Burak'ta gördüm
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.
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