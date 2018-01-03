 Gençler tatilde de beraber – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Gençler tatilde de beraber

    Gençler tatilde de beraber
    Trabzonsporlu futbolcular devre arasında da birlikte tatil yapıyor. , genç isimler Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdurrahim Dursun, 1461 kalecisi Furkan Taş ile halen Samsunspor'da forma giyen Trabzonspor altyapısından yetişen Muhammet Beşir İstanbul'da bir araya geldi. Boğaz Köprüsü'ne nazır çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncular, 'Keyifli bir gün" diyerek birlikte olmaktan keyif aldıklarını vurguladı
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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