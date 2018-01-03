 Hassas terazi – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hassas terazi

    Hassas terazi
    'ın konuşmalarından derlediğimiz kadarıyla son derece ince eleyip sık dokunuyor transfer hususu... Onun başlıca kriteri adaptasyon süreci, takım içi dengeler ve mevcut oyuncuların maddi anlamda kafalarının rahatlığı... Bahsi geçen futbolcuların ortak özellikleri stoper olmaları... Rıza hocanın geldiği günden itibaren takımı gol yemeyip gol atmasına rağmen; defansta alternatif oyuncudan ziyade direkt oynayacak futbolcu arayışında gözükmesi aslında düşündürücü... Hoca belli ki şampiyonluk yarışı içinde ve kupada beklentiler nedeniyle en baştan sağlam tutmak niyetinde işi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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