 Lawrence geliyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Lawrence geliyor

    Lawrence geliyor

    , Jamaikalı sol bek Kemar Lawrence ile anlaştı.

    Oyuncunun Türkiye haklarına sahip olan menajer Sezer Özkan, ile el sıkıştıklarını ve birkaç gün içinde transferin netleşeceğini ifade etti. Kemar, "Üç kulüp bu oyuncu için resmi teklif sundu.

    Monaco, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Futbolcu, Trabzonspor'un önerisini kabul etmiş oldu. Gerekli görüşmeler neticelendi. İşin imza aşamasına geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

    Amerika Devletleri'nde Major League Soccer ekibi New York Redbulls'ta forma giyen 25 yaşındaki sol bek, burada gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'daki birçok kulübün de dikkatini çekmeyi başardı. Redbulls formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, zaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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