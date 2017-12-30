 Mas transferi için geri sayım – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Mas transferi için geri sayım

    Mas transferi için geri sayım
    FIRTINA'nın Arjantinli sol beki Mas'ın 'a transferinde son aşamaya gelindi. Yönetim, bonservis bedelini 3 milyon euro'ya çıkartmaya çalışırken, Boca Juniors ise 2 milyon euro'da diretiyor. Tangocunun da gitmekten yana tavır alması nedeniyle sıkıntıya düşen yönetimin istediği rakama yaklaşılmaması durumunda transfere onay vermeyeceğini bildirdiği belirtildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:24
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