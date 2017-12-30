 Genç oyuncularda Yusuf Yazıcı açık ara zirvede – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Genç oyuncularda açık ara zirvede

    Genç oyuncularda Yusuf Yazıcı açık ara zirvede
    Süper Lig'de genç futbolcu oynatma süresinde ilk sırada yer alan Trabzonspor'un 1997 doğumlu futbolcusu , Süper Lig'de 17 maçın 16'sına ilk 11'de başladı ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi. Yusuf, Türkiye Kupası'nda da 7 dakika takımının formasını giydi. 1999 doğumlu Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de 14 maçta 784 dakika görev aldı ve 1 gol ile katkı verdi. Türkiye Kupası'nda ise 99 dakika sahada kaldı. 1996 kaleci Uğurcan Çakır, Süper Lig'de 1 maça çıktı ve 45 dakika görev yaptı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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