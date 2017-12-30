1. adamımız taraftar
Çalımbay, “Taraftar için 12’nci adam derler; benim için onlar 1’inci adamdır. En büyük gücü onlardan alıyoruz” dedi
GELECEĞE BAKIYORUZ
Bordo-mavili takımın en iyisini hak ettiğine işaret eden Çalımbay "Son haftalarda topladığımız puanlar her şeyden evvel takımımızın kendine güvenini yükseltmiş durumda. Futbolcularım artık geçmişe değil, geleceğe bakıyor. Tek bir taraftarımızın bile şüphesi olmasın. 2018'in camiamıza başarı, istikrar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:45
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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