 1. adamımız taraftar – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    1. adamımız taraftar

    1. adamımız taraftar

    Çalımbay, “Taraftar için 12’nci adam derler; benim için onlar 1’inci adamdır. En büyük gücü onlardan alıyoruz” dedi

    Trabzonspor Teknik Direktörü , takımın kendine güveninin yükseldiğini belirterek, "Futbolcularım artık geçmişe değil, geleceğe bakıyor" dedi. Çalımbay, bordomavili kulübün dergisinde yer alan yazısında, devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini söyledi. Taraftarın 12'nci değil 1'inci adam olduğuna vurgu yapan Çalımbay şunları söyledi: "Ligin dokuzuncu haftası itibarıyla bize verilen bu görev, çok büyük bir sorumluluk. Çünkü Trabzonspor hedefleri olan bir camia. Lige istediği gibi başlayamadığı için bu hedeflerden uzak düştü. Ama şimdi, hep beraber ayağa kalkma zamanı. Bunu da taraftar, yönetim, teknik heyet, futbolcularımızla, hep birlikte başaracağız. Biz en büyük gücü taraftarımızdan alıyoruz. Taraftar için 12'nci adam derler; benim için onlar 1'inci adamdırlar. Başarımıza büyük katkı sağlıyorlar, bizi ateşliyorlar."

    GELECEĞE BAKIYORUZ
    Bordo-mavili takımın en iyisini hak ettiğine işaret eden Çalımbay "Son haftalarda topladığımız puanlar her şeyden evvel takımımızın kendine güvenini yükseltmiş durumda. Futbolcularım artık geçmişe değil, geleceğe bakıyor. Tek bir taraftarımızın bile şüphesi olmasın. 2018'in camiamıza başarı, istikrar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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