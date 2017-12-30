İkisi de gidecek
Çalımbay, bordo-mavili takımdaki yardımcısı Mehmet Bülent Albayrak ile Kadıköy'deki 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.
SAYI DÜŞMELi
Rıza Çalımbay, Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını fazla bulduğunu dile getirerek, "14 oyuncu gerçekten fazla. G.Saray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Gelecek yabancılar için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur" değerlendirmesinde bulundu.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:53
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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