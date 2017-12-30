 İkisi de gidecek – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İkisi de gidecek

    İkisi de gidecek

    Çalımbay, bordo-mavili takımdaki yardımcısı Mehmet Bülent Albayrak ile Kadıköy'deki 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

    Çalımbay, "Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor. Bongonda'dan bir türlü faydalanamadık. Gitmek için izin istedi, biz de verdik. Büyük ihtimalle ayrılacak. Mas'ı da Arjantin'den istiyorlar. Ailesi dönmek istiyor. Başkanımıza 'Gitmek istiyorsa, bırakalım' dedim. Onun yerine yeni bir transfer yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

    SAYI DÜŞMELi
    , 'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını fazla bulduğunu dile getirerek, "14 oyuncu gerçekten fazla. G.Saray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Gelecek yabancılar için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:53
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