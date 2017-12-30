 Yeni gözde Hubocan – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yeni gözde Hubocan

    Yeni gözde Hubocan

    Yanal’ın sol bekte oynattığı 31 yaşındaki savunmacı, ’ın gelmesinden sonra asıl yerine stopere geçti, takımın vazgeçilmezi oldu

    Sezon başında Marsilya'dan kiralanan Tomas Hubocan, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle kendini göstermeye başladı. Ersun Yanal'ın, görevde olduğu dönemde 1 milyon 100 bin euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncu, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında savunmanın solunda etkili olamamıştı.

    Malatyaspor maçında takımın başında sahaya çıkan Çalımbay, Slovak oyuncuya stoperde görev verdi. 13. haftada Sivas mücadelesinin 37. dakikasında Uğur'un yerine oyuna dahil olan 31yaşındaki stoper, performansıyla Çalımbay'ın gözüne girdi. Ardından 4 lig maçında da Çalımbay, Hubocan'a ilk 11'de şans vermeye başladı. Fırtına son 5 maçta sadece 2 gol yedi. Ligde 8 maçta forma giyen ve 595 dakika sahada kalan Hubocan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçın tamamında ilk on birde sahaya çıktı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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