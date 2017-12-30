Yeni gözde Hubocan
Yanal’ın sol bekte oynattığı 31 yaşındaki savunmacı, Rıza Çalımbay’ın gelmesinden sonra asıl yerine stopere geçti, takımın vazgeçilmezi oldu
Malatyaspor maçında takımın başında sahaya çıkan Çalımbay, Slovak oyuncuya stoperde görev verdi. 13. haftada Sivas mücadelesinin 37. dakikasında Uğur'un yerine oyuna dahil olan 31yaşındaki stoper, performansıyla Çalımbay'ın gözüne girdi. Ardından 4 lig maçında da Çalımbay, Hubocan'a ilk 11'de şans vermeye başladı. Fırtına son 5 maçta sadece 2 gol yedi. Ligde 8 maçta forma giyen ve 595 dakika sahada kalan Hubocan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçın tamamında ilk on birde sahaya çıktı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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