 İşte Trabzonspor'un hedefindeki 3 isim – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İşte 'un hedefindeki 3 isim

    İşte <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un hedefindeki 3 isim

    Devre arası döneminde önceliği savunma hattına veren ’un, Moledo, Chiriches, Doria isimlerine odaklandığı öğrenildi.

    4 Ocak'ta 'da başlayacak olan devre arası hazırlık kampına kadar çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamayı hedefleyen 'un, özellikle stoper transferi için arayışlarını hızlandırdığı belirtildi. Bordo-mavililerde Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen 30 yaşındaki , İtalya Seri A ekiplerinden 'den 28 yaşındaki Vlad Chiriches ve Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya'dan 23 yaşındaki Matheus Doria Macedo'nun listenin başında olduğu, yönetimin de bu isimlerden en az 1'ini kadroya katmak için harekete geçtiği kaydedildi.

    TRANSFER SAYISI ARTABİLİR
    Bu arada stoper transferine odaklanan 'da, hücum hattına da bir takviye yapılmasının planladığı, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından bu mevki için de arayışların hızlandırıldığı bildirildi. Bordo-mavili takımda teknik direktör 'ın 'takımdan ayrılmak isteyen gidebilir' söyleminin ardından bazı oyuncuların takımla yol ayrımında olduğu, gidecek oyuncuların durumuna göre de sayısının artabileceği öğrenildi.

    ?ABDURRAHİM ESKİ OKULUNU ZİYARET ETTİ
    Öte yandan 'un genç sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun, devre arası nedeniyle takıma verilen izinde Bayburt'ta ortaokul eğitimini gördüğü eski okulunu ziyaret etti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan genç oyuncu, "Bayburt'ta eski okulum Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu'nu ziyaret ettim. Kıymetli öğretmenlerim ve öğrenci kardeşlerime gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:44
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