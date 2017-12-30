 İlk takviye stopere – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İlk takviye stopere

    İlk takviye stopere

    , belirlediği 3 isim için hamlesini yaptı. Marsilya’dan Doria’yı kiralamak için önemli mesafe kat eden bordo-mavililer, ’den Tonelli ve Chiriches ikilisinden birini ise bonservisi ile almak istiyor. Görüşmeler son aşamaya geldi

    transfer çalışmalarında gaza bastı... Bordo- mavililerin özellikle stoper mevkii için görüştüğü isimler arasında yer alan Marsilya'dan Doria konusunda kiralama formülünün devrede olduğu ve hem oyuncu hem de kulübünün bu teklife sıcak baktığı ifade edildi. Sezon sonuna kadar Doria'yı kiralamak için kulübüne 200 bin euro, futbolcuya da 400 bin euro öneren ekibi beklemeye geçti. Doria, 2014 yılında Botafogo'dan Marsilya'ya 5 milyon euro bedelle alınmıştı. Ancak bir türlü düzenli 11 oyuncusu olamadı. Bu 3 yıllık dönemde Sao Paulo ve Granada'ya kiralanan 23 yaşındaki stoper geçen sezon Marsilya'ya geri dönmüştü. 28 maçın 17'sinde 90 dakika forma bulmuştu. Bu yıl süresi azalınca genç yıldız adayı da ayrılma kararı aldı. Bu arada stoper için Doria dışında farklı isimlerle de görüşen Fırtına, gözünü Napoli'ye çevirdi.

    İKİ AYRI TEKLİF
    İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Lorenzo Tonelli ile görüşen yönetimin oyuncunun kalmak istemesi üzerine aynı takımdan Rumen Vlad Chiriches'ya yöneldiği öğrenildi. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chiriches için menajerle yapılan görüşme olumlu geçerken, Napoli'ye hem kiralama, hem satın alma teklifi yapıldı. Bu sezon 'de 6 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoperin transferine teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

    LAWRENCE ÖNERİSİ
    Transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala Trabzonspor'a sol bek için MLS'de New York Red Bulls takımında forma giyen 25 yaşındaki Jamaikalı Kemar Michael Lawrence önerildi. Fransız devi Monaco ve 'nin de ilgilendiği belirtilen oyuncunun maliyetinin 1.5 milyon euro olduğu ifade edilirken, bordo-mavililer oyuncu ile ilgili araştırmalara başladı. Lawrence, sezonun tamamlandığı MLS'de 24 lig maçına çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Jamaika Milli Takımı'nda da oynayan Lawrence, burada 36 maça çıkıp 3 gol attı.

    "Az ama öz transfer"
    Mini yorum / OLCAY ÇAKIR:     Trabzonspor'da son maçlarda da görüldüğü lüzum üzerine stoper ihtiyacı şart. Hubocan hiç hesapta yokken bir anda Hubocan'ın yanına bir adam gerektiği gibi bir durum oluştu. Sakatlıklar ve cezalar düşünüldüğünde o bölge takviye edilmeli. Yalnız burada şöyle bir durum var; Ara transfer dönemi olması hasebiyle problemli, vasat, eldekileri dahi kesmesi söz konusu olamayacak bir isim Trabzonspor'a yük olur, gereksiz iş olur. Felsefe "eldekilerden iyi" olmalı. Bir tane transfer yapılır, tam yapılır. Uzun seneler kullanılır.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:49
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