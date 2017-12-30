İlk takviye stopere
Trabzonspor, belirlediği 3 isim için hamlesini yaptı. Marsilya’dan Doria’yı kiralamak için önemli mesafe kat eden bordo-mavililer, Napoli’den Tonelli ve Chiriches ikilisinden birini ise bonservisi ile almak istiyor. Görüşmeler son aşamaya geldi
İKİ AYRI TEKLİF
İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Lorenzo Tonelli ile görüşen yönetimin oyuncunun kalmak istemesi üzerine aynı takımdan Rumen Vlad Chiriches'ya yöneldiği öğrenildi. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chiriches için menajerle yapılan görüşme olumlu geçerken, Napoli'ye hem kiralama, hem satın alma teklifi yapıldı. Bu sezon Napoli'de 6 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoperin transferine teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da oldukça sıcak baktığı öğrenildi.
LAWRENCE ÖNERİSİ
Transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala Trabzonspor'a sol bek için MLS'de New York Red Bulls takımında forma giyen 25 yaşındaki Jamaikalı Kemar Michael Lawrence önerildi. Fransız devi Monaco ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilen oyuncunun maliyetinin 1.5 milyon euro olduğu ifade edilirken, bordo-mavililer oyuncu ile ilgili araştırmalara başladı. Lawrence, sezonun tamamlandığı MLS'de 24 lig maçına çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Jamaika Milli Takımı'nda da oynayan Lawrence, burada 36 maça çıkıp 3 gol attı.
"Az ama öz transfer"
Mini yorum / OLCAY ÇAKIR: Trabzonspor'da son maçlarda da görüldüğü lüzum üzerine stoper ihtiyacı şart. Hubocan hiç hesapta yokken bir anda Hubocan'ın yanına bir adam gerektiği gibi bir durum oluştu. Sakatlıklar ve cezalar düşünüldüğünde o bölge takviye edilmeli. Yalnız burada şöyle bir durum var; Ara transfer dönemi olması hasebiyle problemli, vasat, eldekileri dahi kesmesi söz konusu olamayacak bir isim Trabzonspor'a yük olur, gereksiz iş olur. Felsefe "eldekilerden iyi" olmalı. Bir tane transfer yapılır, tam yapılır. Uzun seneler kullanılır.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:49
-
Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
-
İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
-
Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
İlk takviye stopere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.