 Chiriches apronda – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Chiriches apronda

    Chiriches apronda

    kulübü ve 28 yaşındaki stoper ile anlaşan bordo-mavili yönetim, teknik direktör yeşil ışık yaktığı anda resmi imzayı attıracak. Bu çok kısa bir sürede bitebilir

    çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililer gözünü İtalya ekibi Napoli'ye çevirmiş durumda. Marsilya'dan Doria konusunda kiralama formülünün devreye sokan Karadeniz ekibinin fazla forma şansı bulamayan Vlad Chiriches için de hamle yaptığı biliniyor. Bu konuda an be an sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chiriches için önce İtalya kulübünden görüşme izni alındı ve 28 yaşındaki Rumen savunmacı ile masaya oturuldu. Tecrübeli futbolcu ve menajeri ile gerçekleştirilen uzun görüşmeler sonucu taraflar el sıkıştı. Ardından da Napoli'ye hem kiralama hem satın alma teklifi yapıldı. İtalyan ekibi ile de anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Ancak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu transfere henüz onay vermediği belirtiliyor.

    AYAKLARINA ÇOK HAKİM
    Rumen futbolcuya ilk etapta soğuk bakan 54 yaşındaki çalıştırıcıyı yönetimin ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor. Bu sezon Napoli'de 6 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoper, Çalımbay'ın yeşil ışık yakması ile resmi imzayı atacak. Bükreş, Tottenham gibi üst düzey takımlarda da top koşturmuş olan Chiriches, hem stoper hem de bek olarak oynayabiliyor. , ondan daha çok stoper olarak katkı alıyor. Oyun görüşü iyi, ayaklarına hakim bir isim.

    Yunus Emre SEL
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chiriches apronda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN