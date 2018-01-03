Chiriches apronda
Napoli kulübü ve 28 yaşındaki stoper ile anlaşan bordo-mavili yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay yeşil ışık yaktığı anda resmi imzayı attıracak. Bu transfer çok kısa bir sürede bitebilir
AYAKLARINA ÇOK HAKİM
Rumen futbolcuya ilk etapta soğuk bakan 54 yaşındaki çalıştırıcıyı yönetimin ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor. Bu sezon Napoli'de 6 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoper, Çalımbay'ın yeşil ışık yakması ile resmi imzayı atacak. Bükreş, Tottenham gibi üst düzey takımlarda da top koşturmuş olan Chiriches, hem stoper hem de bek olarak oynayabiliyor. Napoli, ondan daha çok stoper olarak katkı alıyor. Oyun görüşü iyi, ayaklarına hakim bir isim.
Yunus Emre SEL
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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