Şut yağdırdılar

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay dün 7 oyuncuya özel antrenman yaptırdı. İdman sonrası Burak, Yusuf, Rodallega, Bongonda, Onazi, Sosa ve Castillo, Çalımbay'ın talimatı ile şut antrenmanına geçti. Futbolcuların eksik yönlerini gidermek isteyen başarılı hocanın talimatı ile bu isimler kaleyi şut yağmuruna tuttu.