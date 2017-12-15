 Şut yağdırdılar – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Şut yağdırdılar

    Şut yağdırdılar
    TEKNİK direktör Rıza Çalımbay dün 7 oyuncuya özel antrenman yaptırdı. İdman sonrası Burak, Yusuf, Rodallega, Bongonda, Onazi, Sosa ve Castillo, Çalımbay'ın talimatı ile şut antrenmanına geçti. Futbolcuların eksik yönlerini gidermek isteyen başarılı hocanın talimatı ile bu isimler kaleyi şut yağmuruna tuttu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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