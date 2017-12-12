İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi
Sarıyer’de Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile ciddi bir kaza yapan Burak Yılmaz’ın önceki akşam Sarıyer Polis Merkezine gelerek olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz verdiği ifadede aracın kontrolünü kaybettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm."
Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılmasıyla ilgili olarak ise bu tür bir durumda ifade vermesi gerektiğini bilmediğinden karakola gitmediğini söylediği belirtildi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:00
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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