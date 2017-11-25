 Vefakar gençler – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Vefakar gençler

    Vefakar gençler
    GENÇ oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdürrahim Dursun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezun oldukları Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler. Öğretmenlerine çiçek verip, bol bol sohbet eden Yusuf ve Abdurrahim, "Başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dediler. Bordo-mavili oyuncular ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirdiler
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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