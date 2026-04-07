TTF'den önemli sponsorluk

Türkiye Tenis Federasyonu ile Mercedes-Benz arasında önceki gün sponsorluk anlaşması yapıldı. Mercedes- Benz Otomotiv Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen lansmana Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Mercedes-Benz İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, milli sporcular Çağla Büyükakçay ve Kerem Yılmaz katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Şafak Müderrisgil, "Tenis doğası gereği sportif başarıyla büyüyen bir branş değil. Vizyoner iş birliğiyle gelişen bir ekosistemi ifade ediyor. Bunun için de aynı hedeflere yol alabileceğimiz güçlü paydaşlarla gücümüzü birleştirmek bizim için önemli. İstikrarlı şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz. Mercedes- Benz'le hayata geçirdiğimiz bu iş birliği de bunun yansıması" diye konuştu. Mercedes-Benz İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ise önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Markamızın 140. yılını kutluyoruz. Tenisle yeni bir sayfa açıyoruz. Umarım TTF ile bu iş birliğini uzun soluklu hale getirmeye birlikte gayret edeceğiz" dedi.

BÜYÜKAKÇAY TEŞEKKÜR ETTİ

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay da destekleri için herkese teşekkür ederek, "Gençler için nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu iyi biliyorum. Tenisimizi her geçen gün daha ulaşılır duruma getiren destekler için çok teşekkür ederiz. Bu destek, bizi ayrıcalıklı hissettirecek bir destek oldu" dedi.