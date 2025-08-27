Zeynep'ten tarihi maç

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, ABD'den Volynets'i eleyip 2. tura yükselip Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, 3. tura çıkarsa yine tarih yazacak. 23 yaşındaki Sönmez, 2. Tur'da B.Britanyalı Boulter ile Ukraynalı Kostyuk galibiyle karşılaşacak. Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki 3. tur başarısının ardından bu sene Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarih yazan Zeynep, ilk kez ana tabloda yer aldığı ABD Açık'ta kazanırsa bu turnuvada teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.