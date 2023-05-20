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Roma Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu: Rune-Medvedev!

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde Holger Rune ile Daniil Medvedev, yarı finaldeki rakiplerini eleyerek finale yükseldi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 00:15
Roma Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu: Rune-Medvedev!

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde Holger Rune ile Daniil Medvedev, yarı finaldeki rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek erkekler kategorisinde yarı final müsabakaları oynandı.

Günün ilk yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ile 4 numaralı seribaşı Casper Ruud kozlarını paylaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve toplamda 2 saat 43 dakika süren müsabakada Casper Ruud, tie-breake giden ilk seti 7-6 alırken, ikinci seti ise Rune 6-4 kazandı ve setlerde durum 1-1'e geldi.

Rune, final setini 6-2 alarak maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Yarı finalin diğer ayağında, 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Roma'da geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Mücadelede ilk sette durum 4-4 iken bastıran yağış sebebiyle yaklaşık 4 saat ara verilen müsabaka, akşam saatlerinde tamamlanabildi.

Medvedev, Tsitsipas'ı 7-5'lik iki set sonucunda 2-0 yendi ve kariyerinde ilk kez 1000 puanlı ATP Masters turnuvasında finale yükseldi.

Roma Açık tek erkekler finalinde Rune ile Medvedev, yarın karşılaşacak.

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