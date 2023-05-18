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Roma Açık'ta sakatlık şoku! Swiatek çekildi

Son dakika spor haberleri... Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda mücadele eden Polonyalı tenisçi Swiatek, Rybakina ile yaptığı çeyrek final maçı sırasında sakatlanarak turnuvaya veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 08:25
Roma Açık'ta sakatlık şoku! Swiatek çekildi

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Kazak raket Elena Rybakina ile çeyrek final mücadelesi sırasında sakatlanarak maçtan çekildi ve turnuvaya veda etti.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek kadınlar ve tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Kadınlarda dünya 1 numarası ve Roma Açık'ın son 2 seneki şampiyonu Swiatek, Kazak rakibi Rybakina ile mücadelesinde ilk seti 6-2 kazanırken, tie breake giden ikinci seti 7-6(3) kaybetti. Final setinde durum 2-2 iken sakatlık geçiren Swiatek, maça devam edemedi ve sahadan çekildi. Böylece Rybakina, Roma Açık'ta yarı finale yükseldi.

Tek kadınlar kategorisinde bugün oynanan diğer çeyrek final maçında da Letonyalı Jelena Ostapenko, İspanyol raket Paula Badosa'yı 6-2, 4-6 ve 6-3'lük üç set sonucunda 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, çeyrek finalde Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 7-6(5) ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, yarı finalist oldu.

Günün ilk maçında ise Roma Açık'ın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Djokovic, 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'ye 2-1'lik setlerle yenilerek, Roma'ya veda etmişti.

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