Şampiyon Kırkın

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada çifte şampiyonluk elde etti. Kırkın, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen M15 Doboj finalinde Sebastian Sorger'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek profesyonel kariyerinin 9. şampiyonluğuna ulaştı.
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada çifte şampiyonluk elde etti. Kırkın, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen M15
Doboj finalinde Sebastian Sorger'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek profesyonel kariyerinin 9. şampiyonluğuna ulaştı.