Novak Djokovic Avustralya Açık'taki korttan fotoğraf paylaştı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, turnuvanın oynanacağı Rod Laver Arena'da teknik ekibi ve kendisinin fotoğrafını paylaşan Sırp tenisçi, "Hakime, vize iptaline yaptığım itirazı kabul etmesi nedeniyle çok teşekkür ederim. Bütün bu yaşananlara rağmen, burada kalmak ve Avustralya Açık'a katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek veren hayranlarına bir kez daha teşekkür eden Djokovic, "Tamamen Avustralya Açık'a odaklandım. Buraya, harika taraftarların önünde, tenisin en önemli organizasyonlarından birine katılmak için geldim. Bana cesaret veren ve güçlü kalmamı sağlayan herkese teşekkürler." mesajını paylaştı.

Mahkeme kararının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Djokovic'in ailesi ise mahkeme kararına destek verdi.

"Novak Djokovic, kariyerinde kazandığı tüm grand slam turnuvalarından daha büyük bir zafer elde etti"

Annesi Dijana, mahkemenin kararını doğru bulduğunu belirterek, "Mahkemenin kararıyla Novak Djokovic, kariyerinde kazandığı tüm grand slam turnuvalarından daha büyük bir zafer elde etti. Burada, oğlumuzun zaferini kutlamak için toplandık. O, yalan ve hileye karşı duruşuyla karakterini herkese gösterdi. Vize iptalinin ardından işkence ve tacize maruz kaldı. Adalet için savaştı." şeklinde görüş belirtti.

Avustralya hukuk sistemine "baskıya rağmen adil ve profesyonelce" davrandığı için teşekkür eden kardeşi Djordje ise "Novak artık özgür. Biraz önce korta çıkarak antrenman yaptı. Avustralya'ya tenis oynamak için gitti. Avustralya Açık'ı bir kez daha kazanarak yıllardır hedeflediği rekora koşmak için gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararına rağmen Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılım durumu ise henüz netlik kazanmadı. Avustralya Federal Göç Bakanı'nın söz konusu karara yönelik "iptal yetkisini" kullanması halinde, Sırp tenisçi bir kez daha ülkeden sınır dışı edilebilir. Bakanlığın Djokovic'in vizesini iptal etmesi durumunda, yasalara göre ünlü raket, 3 yıl Avustralya'ya giriş yasağı olasılığıyla karşı karşıya kalacak.

Djokovic, Melbourne'da 17-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve Kovid-19 aşısı zorunluluğu bulunan Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet izniyle katılacağını duyurmuştu. Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.