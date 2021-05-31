Haberler Tenis Roger Federer 487 gün sonra grand slam maçına çıktı ve 2. tura yükseldi

487 gün sonra grand slam maçına çıktı ve 2. tura yükseldi

İsviçreli tenisçi , teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta korta çıktı. , Özbek rakibi Denis Istomin'i devirerek adını 2. tura yazdırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47
Roger Federer 487 gün sonra grand slam maçına çıktı ve 2. tura yükseldi

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta () tek erkeklerin 8 numaralı seribaşı , ikinci tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde, sakatlığı nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan ve son grand slam maçına 30 Ocak 2020'de çıkan sahne aldı.

İsviçreli tenisçi, klasmanın 204. sırasındaki Özbek rakibi Denis Istomin'i 6-2, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Turnuvada tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, 2017 yılı şampiyonu Letonyalı 'yu 2-1'le geçerek tur atladı.

Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Kanadalı ise dünya 85'incisi Sloven Tamara Zidansek'e 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

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