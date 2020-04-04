Maria Sharapova telefon numarasını takipçileriyle paylaştı! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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telefon numarasını takipçileriyle paylaştı!

Maria Sharapova telefon numarasını takipçileriyle paylaştı!

Tenis dünyasının en iyilerinden olan ve aktif sporculuk hayatını şubat ayında noktalayan Rus raket Mario Sharapova'da herkes gibi karantinada... Eski raket, sık sık üzerinden takipçileriyle iletişim kurarken yaptığı paylaşımda telefon numarasını paylaşarak "Evde neler yaptığınızı anlatmanızı istiyorum, yazın bana" dedi.

Dünya sporunun en başarılı tenisçilerinden olan ve şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi , tüm dünyada hayatı felç eden corona virüsü nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.Bu sürede sosyal medyayı aktif kullanan ve hayranlarına daha fazla zaman ayıran Sharapova, bu zamana kadar görülmemiş bir hamle yaparak dikkatleri üzerine çekti.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI
32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.

"EVDE NELER YAPTIĞINIZI ANLATMANIZI İSTİYORUM"??
"Tüm takipçilerim ve hayranlarımla iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalıştım" diyen Rus tenisçi, "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.Sharapova'nın bu hamlesine sadece hayranları değil, tenis dünyasının ünlü isimleri de şaşırdı. Amerikalı Tenisçi Mardy Fish, Sharapova'nın numarasını paylaştığı tweete yanıt olarak şaşırdığını simgeleyen emoji koydu. Sharapova, Fish'in bu mesajına "Bana mesaj at" diyerek karşılık verdi.

  1. 04.04.2020
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