Maria Sharapova telefon numarasını takipçileriyle paylaştı!
Tenis dünyasının en iyilerinden olan ve aktif sporculuk hayatını şubat ayında noktalayan Rus raket Mario Sharapova'da herkes gibi karantinada... Eski raket, sık sık sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişim kurarken yaptığı paylaşımda telefon numarasını paylaşarak "Evde neler yaptığınızı anlatmanızı istiyorum, yazın bana" dedi.
Dünya sporunun en başarılı tenisçilerinden olan ve şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi Maria Sharapova, tüm dünyada hayatı felç eden corona virüsü nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.Bu sürede sosyal medyayı aktif kullanan ve hayranlarına daha fazla zaman ayıran Sharapova, bu zamana kadar görülmemiş bir hamle yaparak dikkatleri üzerine çekti.
TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI
32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.
"EVDE NELER YAPTIĞINIZI ANLATMANIZI İSTİYORUM"??
"Tüm takipçilerim ve hayranlarımla iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalıştım" diyen Rus tenisçi, "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.Sharapova'nın bu hamlesine sadece hayranları değil, tenis dünyasının ünlü isimleri de şaşırdı. Amerikalı Tenisçi Mardy Fish, Sharapova'nın numarasını paylaştığı tweete yanıt olarak şaşırdığını simgeleyen emoji koydu. Sharapova, Fish'in bu mesajına "Bana mesaj at" diyerek karşılık verdi.
- 04.04.2020
- Fenerbahçe'de corona kabusu! Transfer hesabı şaştı ve hedef isim...
- Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...
- Rüştü için şoke eden iddia! Ağır atlattı çünkü...
- İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi futbolcular bu yasaktan etkileniyor?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maria Sharapova telefon numarasını takipçileriyle paylaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.