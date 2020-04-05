Ara beni konuşalım! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Ara beni konuşalım!

Ara beni konuşalım!

Ara beni konuşalım!

Şubat ayında aktif sporculuk kariyerini noktalayan Rus tenisçi , corona virüs pandemisi nedeniyle vaktini evde geçirirken, bu zamana kadar hiç rastlanmayan bir harekete imza attı. Sharapova, hesabından telefon numarasını paylaşarak hayranlarıyla sohbet etmek istediğini söyledi.

Şubat ayında aktif sporculuk kariyerini noktalayan Rus tenisçi , corona virüs pandemisi nedeniyle vaktini evde geçirirken, bu zamana kadar hiç rastlanmayan bir harekete imza attı. Sharapova, hesabından telefon numarasını paylaşarak hayranlarıyla sohbet etmek istediğini söyledi. Sharapova'nın bu hareketi hayranlarından oldukça fazla beğeni ve talep aldı.
  1. 5.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ara beni konuşalım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA