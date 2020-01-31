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31 Ocak 2020, Cuma
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Thiem 'ta ilk kez finale çıktı

Thiem Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i yenerek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı ile karşılaşacak isim, kariyerlerinde ilk kez 'ta son 4'e kalan Thiem ile Zverev arasındaki maçla belirlendi.

26 yaşındaki Thiem, yağmur nedeniyle ilk setin yarısından itibaren çatısı kapanan kortta oynanan karşılaşmayı, (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) kazandı.

Son 2 yıldır 'ta final oynayan Avusturyalı tenisçi, Avustralya Açık'ta ilk kez adını finale yazdırdı.

7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile Thiem arasındaki final, 2 Şubat Pazar günü oynanacak.

  1. 31.01.2020
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