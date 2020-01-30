Son dakika: Avusturalya Açık tek erkeklerde Roger Federer'i deviren Novak Djokovic finalde! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Tenis Haberleri Son dakika: Avusturalya Açık tek erkeklerde Roger Federer'i deviren Novak Djokovic finalde!

Son dakika: tek erkeklerde 'i deviren finalde!

Son dakika: Avusturalya Açık tek erkeklerde Roger Federer'i deviren Novak Djokovic finalde!

'i 7-6, 6-4, 6-3'lük setlerle mağlup eden , Avustralya Açık tek erkeklerde finale yükseldi. Djokovic, Dominic Thiem - Alexander Zverev maçının galibiyle final oynayacak.

Ezeli rakibi 'i 3-0'la sürklase eden , İsviçreli rakete karşı Grand Slam'lerdeki sekiz yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.

İki efsane, Avustralya Açık'ta ilk olarak 2007 yılında son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve o maçtan galip ayrılan taraf Roger Federer olmuştu. Fakat Djokovic sırasıyla 2008, 2011 ve 2016 yıllarında oynanan yarı final maçlarının tamamını kazanmıştı. Sırp raket, bu geleceği 2020 yarı finalinde de sürdürmeyi başardı.

İlk sete hızlı başlayan Federer, arka arkaya rakibini servislerini kırdı ve 5-2 öne geçti. Fakat 2 numaralı seribaşı Djokovic, daha sonra toparlandı ve önce skoru 5-5'e getirdi, ardından da Tie-Break'te 7-1'lik üstünlük sağlayarak setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci setteki servis oyunlarında oldukça zorlandığı gözlenen Federer, set skoru 5-4 iken servisini kırdırdı ve 2-0 geriye düşmekten kurtulamadı.

Federer'e karşı en son Grand Slam yenilgisini 2012 Wimbledon yarı finalinde alan Djokovic, 2-0'ın verdiği psikolojik rahatlamayla üçüncü sette de istediklerini korta yansıttı ve seti 6-3, maçı da 3-0 kazanarak sekizinci kez Avustralya Açık'ta finale yükseldi. Daha önce oynadığı yedi final maçının tamamını kazanan Nole, Thiem - Zverev galibiyle oynayacağı final maçında da bu inanılmaz seriyi sürdürmek için korta çıkacak.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 14:46
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