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30 Ocak 2020, Perşembe
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ile finalde kapışacak!

Sofia Kenin ile Garbine Muguruza finalde kapışacak!

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan 'ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu. Yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı 'yi eleyen ABD'li kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi. İspanyol raket da Rumen Simona Halep'i devirerek finalde Kenin'in rakibi oldu. Dev final cumartesi günü oynanacak.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan 'ta tek kadınlarda bugün oynanan yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu. ABD'li ile İspanyol finalde eşleşti.

KENİN İLKİ BAŞARDI

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, günün ilk yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşan 14 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, ev sahibi desteğini arkasına alan rakibini 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 devirerek kariyerinde ilk kez bir grand slam finaline yükseldi.

Günün diğer maçında ise İspanyol raket Garbine Muguruza, Rumen Simona Halep'i 7-6 ve 7-5'le eleyip adını finale yazdırdı. Avustralya'da set dahi vermeden finale kadar yükselen Muguruza'nın kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunuyor. Kenin ve Muguruza, 1 Şubat Cumartesi günü kupa için kozlarını paylaşacak.

  1. 30.01.2020
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