Avustralya Açık'ta Nadal sürprizi!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin en büyük favorileri arasında gösterilen 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, çeyrek finalde Dominic Thiem'e 4 set sonunda 3-1 mağlup olarak organizasyona erken veda etti.

Melbourne'de oynanan müsabakada tie-break'e giden ilk iki seti 7-6 kazanan 26 yaşındaki Thiem, Nadal karşısında 2-0'ı bulup önemli bir avantaj yakaladı. Üçüncü seti 6-4'le kazanmayı başaran Nadal, dördüncü sette 3-1 geriye düşse de 10. oyunda rakibinin servisini kırarak mücadeleyi tie-break'e taşıdı.

SON SET NEFES KESTİ

Tie-break'te Nadal'ın yaptığı basit hatalarla 5-2 öne geçen Avusturyalı tenisçi, bu kez kendi basit hatalarıyla avantajını kaybetti ve puanlarda 6-6 eşitlik sağlandı. Bu bölümde üst üste iki puan alan Thiem, seti 7-6, toplam 4 saat 10 dakika süren maçı 3-1 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.