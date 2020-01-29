Avustralya Açık'ta Nadal sürprizi!
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, organizasyona çeyrek finalde havlu atarak büyük şok yaşadı. İspanyol raket, 4 saat 10 dakika süren maçta 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'e 6-7, 6-7, 6-4 ve 6-7'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin en büyük favorileri arasında gösterilen 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, çeyrek finalde Dominic Thiem'e 4 set sonunda 3-1 mağlup olarak organizasyona erken veda etti.
Melbourne'de oynanan müsabakada tie-break'e giden ilk iki seti 7-6 kazanan 26 yaşındaki Thiem, Nadal karşısında 2-0'ı bulup önemli bir avantaj yakaladı. Üçüncü seti 6-4'le kazanmayı başaran Nadal, dördüncü sette 3-1 geriye düşse de 10. oyunda rakibinin servisini kırarak mücadeleyi tie-break'e taşıdı.
SON SET NEFES KESTİ
Tie-break'te Nadal'ın yaptığı basit hatalarla 5-2 öne geçen Avusturyalı tenisçi, bu kez kendi basit hatalarıyla avantajını kaybetti ve puanlarda 6-6 eşitlik sağlandı. Bu bölümde üst üste iki puan alan Thiem, seti 7-6, toplam 4 saat 10 dakika süren maçı 3-1 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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