Kobe Bryant için gözyaşları sel oldu! Dünyaca ünlü raket...

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Milos Raonic ile karşılaştı. Rakibini set vermeden 3-0 mağlup eden Djokovic adını yarı finale yazdırdı. Maçın ardından verdiği röportajda geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili kendisine soru yöneltilen Sırp raket, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte dünyaca ünlü tenisçinin duygusal anları...