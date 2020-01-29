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Kobe Bryant için gözyaşları sel oldu! Dünyaca ünlü raket...
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Milos Raonic ile karşılaştı. Rakibini set vermeden 3-0 mağlup eden Djokovic adını yarı finale yazdırdı. Maçın ardından verdiği röportajda geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili kendisine soru yöneltilen Sırp raket, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte dünyaca ünlü tenisçinin duygusal anları...
29 Ocak 2020 Çarşamba 11:00
Güncelleme: 29.01.2020 11:00
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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın favorilerinden Novak Djokovic, çeyrek finalde karşılaştığı Milos Raonic'i zorlanmadan 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
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KOBE İÇİN ÖZEL KIYAFET
Yarı finalde Federer ile karşılaşacak olan Djokovic, karşılaşma öncesi ve sonrasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu arkadaşı Kobe Bryant'ın isminin baş harflerinin ve forma numaralarının yer aldığı bir üst giydi.
Djokovic, maç sonunda ise Kobe Bryant ile ilgili bir şey söylemek isterken oldukça zor anlar yaşadı.
Başarılı oyuncu, röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anlar objektiflere yansıdı.