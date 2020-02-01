Kenin'den tarihi şampiyonluk! Muguruza'yı devirdi
Avustralya Açık’ta tek kadınlar finalinde İspanyol Garbine Muguruza’yı 4-6, 6-2, 6-2’lik setlerle 2-1 deviren ABD’li Sofia Kenin şampiyon oldu. 21 yaşındaki genç raket kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Melbourne'de oynanan finalde İspanyol raket Garbine Muguruza ile karşılaşan ABD'li Sofia Kenin, tecrübeli rakibini 4-6, 6-2, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Kenin bu zaferle birlikte kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.
Avustralya Açık'ta destan yazan 21 yaşındaki Kenin; 1. turda Trevisan, 2. turda Li, 3. turda Zhang, 4. Turda Gauff, çeyrek finalde Jabeur ve yarı finalde de Barty'yi saf dışı bırakmıştı.
MUGURUZA SET VERMEDEN GELMİŞTİ
Finale kadar set dahi vermeden gelen dünya 32 numarası Garbine Muguruza ise 3. grand slam şampiyonluğu için çıktığı maçta hüsrana uğradı.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 14:20
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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