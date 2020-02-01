Kenin'den tarihi şampiyonluk! Muguruza'yı devirdi

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Melbourne'de oynanan finalde İspanyol raket Garbine Muguruza ile karşılaşan ABD'li Sofia Kenin, tecrübeli rakibini 4-6, 6-2, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Kenin bu zaferle birlikte kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Avustralya Açık'ta destan yazan 21 yaşındaki Kenin; 1. turda Trevisan, 2. turda Li, 3. turda Zhang, 4. Turda Gauff, çeyrek finalde Jabeur ve yarı finalde de Barty'yi saf dışı bırakmıştı.

MUGURUZA SET VERMEDEN GELMİŞTİ

Finale kadar set dahi vermeden gelen dünya 32 numarası Garbine Muguruza ise 3. grand slam şampiyonluğu için çıktığı maçta hüsrana uğradı.