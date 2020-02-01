Avustralya Açık kadınlarda sürpriz şampiyon! Sofia Kenin, Garbine Muguruza'yı 2-1 devirdi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Kenin'den tarihi şampiyonluk! Muguruza'yı devirdi

Kenin'den tarihi şampiyonluk! Muguruza'yı devirdi

’ta tek kadınlar finalinde İspanyol Garbine Muguruza’yı 4-6, 6-2, 6-2’lik setlerle 2-1 deviren ’li şampiyon oldu. 21 yaşındaki genç raket kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Melbourne'de oynanan finalde İspanyol raket Garbine Muguruza ile karşılaşan 'li , tecrübeli rakibini 4-6, 6-2, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Kenin bu zaferle birlikte kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Avustralya Açık'ta destan yazan 21 yaşındaki Kenin; 1. turda Trevisan, 2. turda Li, 3. turda Zhang, 4. Turda Gauff, çeyrek finalde Jabeur ve yarı finalde de Barty'yi saf dışı bırakmıştı.

MUGURUZA SET VERMEDEN GELMİŞTİ

Finale kadar set dahi vermeden gelen dünya 32 numarası Garbine Muguruza ise 3. grand slam şampiyonluğu için çıktığı maçta hüsrana uğradı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 14:20
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