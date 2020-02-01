Fransa'da iki Türk tenisçi yarı finalde

Fransa'da düzenlenen iki farklı turnuvada mücadele eden milli tenisçiler Cem İlkel ile Atakan Karahan adlarını yarı finale yazdırdı. Cem İlkel 46 bin dolar ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın çeyrek finalinde Çek Vit Kopriva'yı 3 sette mağlup etti. Cem 2 saat 4 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 6-7 ve 6-1'lik setlerle kazanıp son 4'e kaldı. Milli raket yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile karşılaşacak.

14 YAŞINDAKİ ATAKAN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Avrupa takviminin en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta mücadele eden 14 yaşındaki Atakan Karahan ise Hırvatistan'dan Fran Rakonic'i 6-1, 6-2 ile mağlup edip yarı final biletini kaptı. Atakan, 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile final için mücadele edecek.