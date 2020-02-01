Fransa'da iki Türk tenisçi yarı finalde
Milli tenisçiler Cem İlkel ve Atakan Karahan, Fransa’da düzenlenen iki farklı turnuvada adlarını yarı finale yazdırdı. Cem İlkel, Quimper kentindeki ATP Challenger Turnuvası’nda Çek Vit Kopriva’yı 2-1 mağlup ederken, Atakan Karahan da Les Petits As Turnuvası’nda Hırvat Fran Rakonic’i 2 sette devirdi.
Fransa'da düzenlenen iki farklı turnuvada mücadele eden milli tenisçiler Cem İlkel ile Atakan Karahan adlarını yarı finale yazdırdı. Cem İlkel 46 bin dolar ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın çeyrek finalinde Çek Vit Kopriva'yı 3 sette mağlup etti. Cem 2 saat 4 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 6-7 ve 6-1'lik setlerle kazanıp son 4'e kaldı. Milli raket yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile karşılaşacak.
14 YAŞINDAKİ ATAKAN'DAN BÜYÜK BAŞARI
Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Avrupa takviminin en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta mücadele eden 14 yaşındaki Atakan Karahan ise Hırvatistan'dan Fran Rakonic'i 6-1, 6-2 ile mağlup edip yarı final biletini kaptı. Atakan, 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile final için mücadele edecek.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fransa'da iki Türk tenisçi yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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