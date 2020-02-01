Fransa'da iki Türk tenisçi yarı finalde | Cem İlkel ve Atakan Karahan'dan büyük başarı - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Fransa'da iki Türk tenisçi yarı finalde

Fransa'da iki Türk tenisçi yarı finalde

ve , Fransa’da düzenlenen iki farklı turnuvada adlarını yarı finale yazdırdı. Cem İlkel, Quimper kentindeki ’nda Çek Vit Kopriva’yı 2-1 mağlup ederken, Atakan Karahan da Turnuvası’nda Hırvat Fran Rakonic’i 2 sette devirdi.

Fransa'da düzenlenen iki farklı turnuvada mücadele eden ile adlarını yarı finale yazdırdı. Cem İlkel 46 bin dolar ödüllü Quimper Bratagne Occidentale 'nın çeyrek finalinde Çek Vit Kopriva'yı 3 sette mağlup etti. Cem 2 saat 4 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 6-7 ve 6-1'lik setlerle kazanıp son 4'e kaldı. Milli raket yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile karşılaşacak.

14 YAŞINDAKİ ATAKAN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Avrupa takviminin en önemli turnuvalarından 'ta mücadele eden 14 yaşındaki Atakan Karahan ise Hırvatistan'dan Fran Rakonic'i 6-1, 6-2 ile mağlup edip yarı final biletini kaptı. Atakan, 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile final için mücadele edecek.

  1. 01.02.2020
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