Milli tenisçi Cem İlkel Fransa'da finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper şehrinde katıldığı Open Quimper Bretagne Occidentale turnuvasında finale yükselerek kariyerinin ATP Challenger düzeyindeki üçüncü finalini yakaladı. İlkel, yarı finalde karşılaştığı Slovak rakibi Lukas Lacko'yu 2-1 mağlup ederek final biletini kaptı.

ATP'DE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

Yarı finalde 3 numaralı seribaşı eski dünya 44 numarası Lacko ile karşılaşan İlkel, güçlü rakibini 6-3, 6-7, 7-6'lık setlerle yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. 2 saat 23 dakika sonunda galibiyete uzanan Cem, 2016 TEB İzmir Cup ve 2017 Karshi Challenger'ın ardından üçüncü kez bir ATP Challenger turnuvasında şampiyonluk için korta çıkacak. İlkel, 46 bin euro ödüllü Open Quimper Bretagne Occidentale 'in finalinde ev sahibi ülkeden klasmanın 201. basamağındaki Maxime Janvier ile karşı karşıya gelecek. İkili arasında daha önce oynanan dört karşılaşmanın üçünü İlkel, birini ise Janvier kazanmıştı.