Milli tenisçi Cem İlkel Fransa'da finalde
Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper şehrinde düzenlenen ATP Challenger turnuvasının yarı finalinde Slovak Lukas Lacko'yu 6-3, 6-7, 7-6'lık setlerle 2-1 devirip adını finale yazdırdı. Cem İlkel finalde ev sahibi ülkeden Maxime Janvier ile karşı karşıya gelecek.
Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper şehrinde katıldığı Open Quimper Bretagne Occidentale turnuvasında finale yükselerek kariyerinin ATP Challenger düzeyindeki üçüncü finalini yakaladı. İlkel, yarı finalde karşılaştığı Slovak rakibi Lukas Lacko'yu 2-1 mağlup ederek final biletini kaptı.
ATP'DE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE
Yarı finalde 3 numaralı seribaşı eski dünya 44 numarası Lacko ile karşılaşan İlkel, güçlü rakibini 6-3, 6-7, 7-6'lık setlerle yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. 2 saat 23 dakika sonunda galibiyete uzanan Cem, 2016 TEB İzmir Cup ve 2017 Karshi Challenger'ın ardından üçüncü kez bir ATP Challenger turnuvasında şampiyonluk için korta çıkacak. İlkel, 46 bin euro ödüllü Open Quimper Bretagne Occidentale 'in finalinde ev sahibi ülkeden klasmanın 201. basamağındaki Maxime Janvier ile karşı karşıya gelecek. İkili arasında daha önce oynanan dört karşılaşmanın üçünü İlkel, birini ise Janvier kazanmıştı.
- 02.02.2020
- Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
- Filip Novak büyük maçları seviyor!
- Ankaragücü Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Aydınlı judocular Avrupa kupasında mücadele edecek
- NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Emre Belözoğlu...
- Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçında işte bunlar tartışıldı!
- Büyük tepki! ''Altay'a güvenen şampiyonluğu göremez''
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Milli tenisçi Cem İlkel Fransa'da finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.