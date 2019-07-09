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09 Temmuz 2019, Salı
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'a Wimbledon'da para cezası

Serena Williams'a Wimbledon'da para cezası

ABD'li tenisçi , korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezası aldı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 8. şampiyonluğunu kovalayan 37 yaşındaki Williams, organizasyon öncesinde antrenman kortlarında hazırlanırken raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Turnuvanın dördüncü turunda İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşılaşan 11 numaralı seribaşı , rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Turnuvanın organizatörleri, elendiği üçüncü tur maçında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle de İtalyan Fabio Fognini'ye 3 bin dolar para cezası verdi.

  1. 09.07.2019
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