Federer Wimbledon'da çeyrek finalde - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Haberleri Federer Wimbledon'da çeyrek finalde

Federer Wimbledon'da çeyrek finalde

Federer Wimbledon'da çeyrek finalde

’nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası , ’yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

'nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası , 'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, İtalyan rakibi Matteo Berrettini'yı 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi, çeyrek finalde Mikhali Kukushkin - Kei Nishikori karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

SERENA, DJOKOVIC VE NADAL DA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Ayrıca kadınlarda 'li , İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan Serena Williams çeyrek finalde ABD'li Alison Riske ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal ise Portekizli 'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Dünya 2 numarası İspanyol Nadal, Portekizli raket Joao Sousa'yı 6-2, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Oyuna başından ağırlığını koyan Nadal, karşılaşmayı 1 saat 45 dakikada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası ise Fransız Ugo Humber'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

  1. 08.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Federer Wimbledon'da çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN