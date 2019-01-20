İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu
20 Ocak 2019, Pazar
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'dan çiftler şampiyonluğu

İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu

Tunus'ta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında mücadele eden , Çinli partneri Ying Zhang ile çiftlerde şampiyon oldu.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Munastır kentindeki turnuvanın 1 numaralı seribaşı çifti ile Zhang, set kaybı yaşamadan mutlu sona ulaştı.

Sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Claudia Hoste Ferrer (İspanya)-Julia Terziyska () çiftini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen İpek-Zhang ikilisi, başarılı performanslarını kupayla taçlandırdı.

İpek Soylu, ITF düzeyindeki 15. çiftler zaferini yaşadı. 22 yaşındaki , Tunus'ta teklerde ise çeyrek finalde İtalyan Lucia Bronzetti'ye mağlup oldu.

  1. 20.1.2019 12:36
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