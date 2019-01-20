İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu
Tunus'ta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu, Çinli partneri Ying Zhang ile çiftlerde şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Munastır kentindeki turnuvanın 1 numaralı seribaşı çifti İpek Soylu ile Zhang, set kaybı yaşamadan mutlu sona ulaştı.
Sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Claudia Hoste Ferrer (İspanya)-Julia Terziyska (Bulgaristan) çiftini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen İpek-Zhang ikilisi, başarılı performanslarını kupayla taçlandırdı.
İpek Soylu, ITF düzeyindeki 15. çiftler zaferini yaşadı. 22 yaşındaki milli tenisçi, Tunus'ta teklerde ise çeyrek finalde İtalyan Lucia Bronzetti'ye mağlup oldu.
- 20.1.2019 12:36
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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