Nadal çeyrek finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal çeyrek finale kaldı, tek kadınlarda Angelique Kerber ve Maria Sharapova elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam etti.
Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Çek Tomas Berdych'i 6-0, 6-1, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Erkeklerde günün sürprizini ABD'li Frances Tiafoe gerçekleştirdi. Tiafoe, 20 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 7-5, 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kerber ve Sharapova elendi
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, ABD'li Danielle Collins'e 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi ve 4. turu geçemedi.
Turnuvanın 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova'yı 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.
Avustralya Açık'ta 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çek Petra Kvitova ise ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
- 20.1.2019 12:22
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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