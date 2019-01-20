Nadal çeyrek finalde
20 Ocak 2019, Pazar
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Nadal çeyrek finalde

Nadal çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası çeyrek finale kaldı, tek kadınlarda ve elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol , Çek 'i 6-0, 6-1, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Erkeklerde günün sürprizini 'li Frances Tiafoe gerçekleştirdi. Tiafoe, 20 numaralı seribaşı Bulgar 'u 7-5, 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kerber ve Sharapova elendi

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman , ABD'li Danielle Collins'e 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi ve 4. turu geçemedi.

Turnuvanın 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı Rus 'yı 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

'ta 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çek ise ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

  1. 20.1.2019 12:22
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