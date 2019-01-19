Simona Halep, Serena Williams’ın rakibi oldu
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Simona , ’ın rakibi oldu

Simona Halep, Serena Williams’ın rakibi oldu

’ta tek kadınlarda 1 numaralı seri başı olan Rumen tenisçi Simona , 3. tur maçında karşı karşıya geldiği rakibi ’ı 2-0 mağlup ederek ismini son 16’ya yazdırmayı başardı. Halep, 4. turda ile karşılaşacak.

Bu yılın ilk Grand Slam turnuvası olan 'ta heyecan tek kadınlar ve tek erkeklerde yapılan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Tek kadınlar 3. tur maçında Rumen raket Simona , Margaret Court Arena'da karşılaştığı rakibi 'ı 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 16'ya ismini yazdırdı. Toplam 77 dakika süren maçta Venus Williams'ı eleyen 27 yaşındaki tenisçi, 4. turda ile oynayacak.
  1. 19.1.2019 13:21
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