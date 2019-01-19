Novak Djokovic, 4. turda
19 Ocak 2019, Cumartesi
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, 4. turda

Novak Djokovic, 4. turda

’ta tek erkeklerde 1 numaralı olan Sırp tenisçi , 3. turda karşılaştığı Kanadalı ’u 3-1 mağlup ederek, ismini 4. tura yazdırdı.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan 'ta heyecan, bugün oynanan 3. tur maçları ile devam ediyor. 2018 Wimbledon ve şampiyonu Sırp tenisçi , 3. tur maçında karşılaştığı Kanadalı raket 'u 6-3, 6-4, 3-6 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve ismini 4. tura yazdırmayı başardı. Rod Laver Arena'da oynanan mücadele toplam 2 saat 22 dakika sürerken, Djokovic, 19 yaşındaki rakibini geçerek 4. turda 15 numaralı Rus tenisçi Deniil Medmedev'in rakibi oldu.

Avustralya Açık'ta 3. tur mücadeleleri bugün oynanacak 3 maç ile tamamlanacak ve 4. turda oynanacak olan maçların eşleşmeleri belirlenmiş olacak.

Olası Williams kardeşler eşleşmesi
Öte yandan tek kadınlarda , 3. turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı eleyerek, 4. tura adını yazdırmıştı. Bugün eşleşmenin diğer kolunda oynanacak olan Simona - Venus Williams maçının kazananı 4. turda Serena Williams'ın rakibi olacak. Williams'ın Halep'i geçmesi durumunda 4. tur Williams kardeşlerin rekabetine sahne olacak. Tek kadınlarda 1 numaralı seri başı olan Halep'in turu geçmesi durumunda ise Serena Williams ile Rumen raket Halep eşleşmesi doğacak.
  1. 19.1.2019 11:32
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