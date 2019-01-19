Novak Djokovic, 4. turda
Avustralya Açık’ta tek erkeklerde 1 numaralı seri başı olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, 3. turda karşılaştığı Kanadalı Denis Shapovalov’u 3-1 mağlup ederek, ismini 4. tura yazdırdı.
Avustralya Açık'ta 3. tur mücadeleleri bugün oynanacak 3 maç ile tamamlanacak ve 4. turda oynanacak olan maçların eşleşmeleri belirlenmiş olacak.
Olası Williams kardeşler eşleşmesi
Öte yandan tek kadınlarda Serena Williams, 3. turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı eleyerek, 4. tura adını yazdırmıştı. Bugün eşleşmenin diğer kolunda oynanacak olan Simona Halep - Venus Williams maçının kazananı 4. turda Serena Williams'ın rakibi olacak. Williams'ın Halep'i geçmesi durumunda 4. tur Williams kardeşlerin rekabetine sahne olacak. Tek kadınlarda 1 numaralı seri başı olan Halep'in turu geçmesi durumunda ise Serena Williams ile Rumen raket Halep eşleşmesi doğacak.
- 19.1.2019 11:32
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Novak Djokovic, 4. turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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