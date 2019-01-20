Federer'den Avustralya Açık’a erken veda
20 Ocak 2019, Pazar
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Federer'den ’a erken veda

Federer'den Avustralya Açık’a erken veda

’ta mücadele eden İsviçreli tenisçi , 4. Tur maçında karşılaştığı Yunan ’e 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İsmini çeyrek finale yazdıran Tsitsipas, İspanyol Roberto Batiusta Agut ile karşılaşacak.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası 'ta heyecan tek erkekler ve tek kadınlarda oynanan 4. tur maçlarıyla sürüyor. 3 numaralı seri başı olan İsviçreli raket , Yunan rakibi 'a 6-7, 7-6, 7-5, 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Toplam 3 saat 45 dakika süren mücadelede Tsitsipas gülen taraf olurken, çeyrek finalde Marin Cilic'i eleyerek çeyrek finale yükselen İspanyol tenisçi Agut'un rakibi oldu.

Tek erkekler kategorisinde 4. Tur maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanarak çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

SHARAPOVA DA VEDA ETTİ

Tek kadınlarda Rus tenisçi 'dan da erken veda geldi. Sharapova 4. turda ev sahibi Ashleigh Barty'e 4-6, 6-1, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Avustralyalı raket Barty çeyrek finalde eşleşmenin diğer kolunda Birleşik Amerikalı Amanda Anisimova'yı eleyerek çeyrek finale ismini yazdıran ile karşı karşıya gelecek. Tek kadınlarda 4. Tur maçları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak, çeyrek final eşleşmeleri netleşecek.

  1. 20.1.2019 19:33
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