Roger Federer'den zorunlu ara – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'den zorunlu ara

    <a href="/index/roger-federer?id=366846e2-7b63-4dcd-8eea-be0b2d8bb714" class="" rel="tag">Roger Federer</a>'den zorunlu ara

    Dünya 2 numarası İsviçreli tenisçi , kariyerini uzatmak amacıyla gelecek ay 'da düzenlenecek 'a katılmayacağını açıkladı.

    Organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan Federer, ilerleyen yaşı nedeniyle bu yönde bir karar almak zorunda kaldığını belirterek, "Kariyerime daha uzun süre devam edebilmek amacıyla Toronto'daki 'ta yer almayacağım." ifadesini kullandı.

    8 Ağustos'ta 37 yaşına girecek Federer, bu sezon ocak ayında düzenlenen 'ta kariyerinin 20'nci grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı. ve Stuttgart'ta düzenlenen turnuvaları da kazanan İsviçreli tenisçi, Indian Wells ve Gerry Weber turnuvalarında finalde kaybetmiş, son olarak katıldığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etmişti.

    'nın Toronto kentinde 4-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 'ta, dünya 1 numarası İspanyol ile Wimbledon'ı kazanarak kariyerinde yeniden çıkışa geçen Sırp de yer alacak.

    1. 24.7.2018 10:15
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