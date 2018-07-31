Yıldırımlı raket rakip tanımıyor
Yıldırımlı başarılı raket Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Yaz Kupası 3 Turnuvasında şampiyon olarak kariyerinin en büyük başarısını elde etti.
- 31.7.2018 16:16
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 10
Yorum
dobra dobra çaldığınız kupaların hesabını daha bu dünyada görmeye başladınız.. rezilbahçe
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Fenerbahçe Swansea'li Bony için sağlık kontrolünü bekliyor!
Toplam 1
Yorum
Ali Ulvi 2.Emenike hayırlı olsun.Başka adam mı yok bu isimler yazılıyor.
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 10
Yorum
İLHAN EMRE AZİZ YILDIRIM KONUŞMUŞ OLMAK İÇİN KONUŞMUŞ.ARTIK ONA İNANAN YOK.GERÇEKLER ORTADA.6.000.000.-USD BORÇ İLE ALDIĞI KULÜP ŞİMDİ 621.000.000.-EUR
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