Yıldırımlı raket rakip tanımıyor
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    raket rakip tanımıyor

    Yıldırımlı raket rakip tanımıyor

    başarılı raket , Türkiye 3 Turnuvasında şampiyon olarak kariyerinin en büyük başarısını elde etti.

    Amatör branşlarda katıldığı her organizasyonda farkını ortaya koyan Yıldırım Belediyesipor, tenis dalında başarılarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı raket , Türkiye tarafından 20-29 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da düzenlenen 3'te korta çıktığı 7 maçı da kazanarakşampiyon oldu. 2018 yılı içerisinde katıldığı 6 turnuvada da final oynama başarısı gösteren Ozan, turnuvalarda mücadele ettiği 25 karşılaşmanın 21'ini kazanarak başarılı kariyer çıtasını yükseğe taşımayı sürdürdü.
    1. 31.7.2018 16:16
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