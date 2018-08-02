TTF'den yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, Durmuş'u makamında kabul etti. Başkan Durmuş, Yerlikaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Türk tenisine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Yardımcısı Yerlikaya ise uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmeye yönelik projeleri destekleyeceklerini ifade etti.