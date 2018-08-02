TTF Başkanı Durmuş'tan, Yerlikaya'ya ziyaret
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkanı Durmuş'tan, Yerlikaya'ya ziyaret

    TTF Başkanı Durmuş'tan, Yerlikaya'ya ziyaret

    Federasyonu () Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor 'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    'den yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, Durmuş'u makamında kabul etti. Başkan Durmuş, Yerlikaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

    Türk tenisine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Yerlikaya ise uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmeye yönelik projeleri destekleyeceklerini ifade etti.

    1. 2.8.2018 17:21
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