TTF Başkanı Durmuş'tan, Yerlikaya'ya ziyaret
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
TTF'den yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, Durmuş'u makamında kabul etti. Başkan Durmuş, Yerlikaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Türk tenisine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Yardımcısı Yerlikaya ise uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmeye yönelik projeleri destekleyeceklerini ifade etti.
- 2.8.2018 17:21
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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Turizm camiası Antalyaspor için atağa geçiyor
Toplam 1
Yorum
ry sözde kalmasın maddi destek versinler
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 5
Yorum
austin yunus özellikle muhteşem.son maçta bi onyekuru bi de yunusu gören gördü işte. şans verilsin onyekurudan bin kat daha ii..
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