Berfu Cengiz Astana'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Berfu Cengiz ile partneri Anna Danilina, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde şampiyon oldu.
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde şampiyon oldu.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen organizasyonda, 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Kazak Anna Danilina, çiftler kategorisinde final maçına çıktı.
Berfu Cengiz ile Anna Danilina, Özbek Akgül Amanmuradova ve Gürcü Ekaterine Gorgodze çiftini 3-6, 6-3, 10-7'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Milli sporcu, kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 21.7.2018 16:07
- Güncelleme: 21.7.2018 16:54
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Berfu Cengiz Astana'da şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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