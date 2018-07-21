Berfu Cengiz Astana'da şampiyon oldu – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'da şampiyon oldu

    Berfu Cengiz Astana'da şampiyon oldu

    Milli tenisçi ile partneri Anna Danilina, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde şampiyon oldu.

    Milli tenisçi , Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde şampiyon oldu.

    Kazakistan'ın başkenti 'da düzenlenen organizasyonda, 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Kazak Anna Danilina, çiftler kategorisinde final maçına çıktı.

    Berfu Cengiz ile Anna Danilina, Özbek Akgül Amanmuradova ve Gürcü Ekaterine Gorgodze çiftini 3-6, 6-3, 10-7'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Milli sporcu, kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

    1. 21.7.2018 16:07
    2. Güncelleme: 21.7.2018 16:54
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