Milli tenisçi Koray Kırcı yarı finalde
Gürcistan'da düzenlenen turnuvada tek erkeklerde mücadele eden milli tenisçi Koray Kırcı, kariyerinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Telavi kentinde toprak kortta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde Rus Maxim Ratniuk ile karşılaşan Koray Kırcı, rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Türkiye Tenis Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 19 yaşındaki milli sporcu, bu derecesiyle kariyerinde ilk kez tek erkeklerde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
- 20.7.2018 14:27
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