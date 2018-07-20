Milli tenisçi Koray Kırcı yarı finalde – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    yarı finalde

    Milli tenisçi Koray Kırcı yarı finalde

    'da düzenlenen turnuvada tek erkeklerde mücadele eden , kariyerinde ilk kez yarı finale yükseldi.

    Telavi kentinde toprak kortta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde Rus Maxim Ratniuk ile karşılaşan , rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

    Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 19 yaşındaki milli sporcu, bu derecesiyle kariyerinde ilk kez tek erkeklerde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

    1. 20.7.2018 14:27
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