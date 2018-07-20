Telavi kentinde toprak kortta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde Rus Maxim Ratniuk ile karşılaşan Koray Kırcı, rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 19 yaşındaki milli sporcu, bu derecesiyle kariyerinde ilk kez tek erkeklerde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.