Milli tenisçi Yankı Erel'den bir ilk daha – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Milli tenisçi 'den bir ilk daha

    Milli tenisçi Yankı Erel'den bir ilk daha

    Bu sezon özellikle grand slam arenasında kazandığı tarihi başarılarla kariyerinin zirvesine çıkan , 'nda korta çıkarak bir ilki daha gerçekleştirecek.

    6-18 Ekim tarihleri arasında 'te düzenlenecek olan 'na katılmaya hak kazanan 17 yaşındaki , ülkemizi oyunlarda temsil eden ilk olacak.

    Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olarak büyük bir başarının altına imza koyan Erel, bu zafer neticesinde ITF Junior dünya sıralamasında 16. basamağa kadar tırmanarak klasmandaki en yüksek derecesini de elde etti. Dünya klasmanındaki bu yükseliş, genç tenisçiye olimpiyat kapısını araladı.

    Bu sezon oynadığı tüm majör turnuvalarda performansıyla dikkat çeken Yankı, 'ta oynadığı üçüncü tur ile grand slam arenasında genç tek erkeklerde son 16'ya kalmayı başaran ilk Türk tenisçi olurken; 'ta ise çiftler ana tablosunda çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

    Eşit sayıda kız ve erkek sporcunun yarıştığı ilk Olimpik organizasyon olma özelliğini taşıyan Buenos Aires 2018'de, 206 ülkeden 15 - 18 yaş aralığındaki 3998 sporcu madalya için mücadele edecek.

    2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tenis müsabakaları 7-14 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

    1. 20.7.2018 14:26
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