Şehitlere armağan

Wimbledon'ın genç çift erkeklerde Fin partneri Otto Virtanen ile şampiyon olan Yankı Erel yurda döndü. 17 yaşındaki sporcu, şampiyonluğunu 15 Temmuz Şehitleri'ne armağan ettiğini açıkladı. Yankı, turnuva başlamadan 2 farklı partnerinin gelemediğini 3 gün kala Finli partnerini bulabildiğini söyledi.