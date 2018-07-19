Şehitlere armağan – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Şehitlere armağan

    Şehitlere armağan
    Wimbledon'ın genç çift erkeklerde Fin partneri Otto Virtanen ile şampiyon olan Yankı Erel yurda döndü. 17 yaşındaki sporcu, şampiyonluğunu 15 Temmuz Şehitleri'ne armağan ettiğini açıkladı. Yankı, turnuva başlamadan 2 farklı partnerinin gelemediğini 3 gün kala Finli partnerini bulabildiğini söyledi.
    1. 19.7.2018
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