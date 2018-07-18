Geleceğin tenisçileri Yunusemre’de yetişiyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Geleceğin tenisçileri Yunusemre’de yetişiyor

    Geleceğin tenisçileri Yunusemre’de yetişiyor

    Yunusemre Belediyesi ve ’un katkılarıyla geleceğin tenisçilerini yetiştirmek amacıyla kurs düzenleniyor.

    , yaz spor okullarında düzenlediği tenis kursları yoğun ilgi görüyor. 5 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik düzenlenen kurslar, Güzelyurt Mahallesi Barış Alanı Öncü Sitesi içerisindeki kortta gerçekleştiriliyor. Tenis Hocası Beytullah Solmaz kursa olan ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Solmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2018 yılı yaz spor okulları kapsamında tenis branşı spor kursları başladı. Çocuklarımıza sporu sevdirmek amacıyla tenis kursları düzenliyoruz. 5 yaş ve üzeri tüm çocuklarımıza bu kursları veriyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin desteği büyük. Hedefimiz başarılı sporcular yetiştirmek. Bu anlamda Başkanımıza ve Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan ve Spor İşleri Müdürümüz Cengiz Şişmanlar'a çok teşekkür ederiz."
    1. 18.7.2018 16:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Geleceğin tenisçileri Yunusemre’de yetişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN