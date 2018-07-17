Çağla Büyükakçay ilk turda elendi – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ilk turda elendi

    Çağla Büyükakçay ilk turda elendi

    Bükreş Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Rumen Sorana Cirstea'ya 2-0 yenilen elendi.

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen turnuvanın ilk tur maçında, dünya sıralamasının 195. basamağındaki ile dünya 57 numarası Sorana Cirstea karşılaştı.

    Cirstea, karşılaşmayı 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı ve adını ikinci tura yazdırdı.

    1. 17.7.2018 22:38
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